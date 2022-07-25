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Fenerbahçe'de aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve hücum hattındaki problem dikkat çekmişti. Jorge Jesus'un da karşılaşmanın ardından "Hücumda kalite eksiğimiz var" sözleriyle belirttiği santrfor transferi için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Anlaşmanın kısa sürede gerçekleşmesi ve Plea'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:40
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Fenerbahçe'de aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçı sonrasında "Hücumda kalite eksiğimiz vardı" sözleriyle net bir dille belirttiği santrfor problemi çözüme kavuşuyor. Sarı - lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz sezondan beri beklediği santrfor transferine çok yakın...

GÖRÜŞMELER HIZLANMIŞTI

Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un Kiev maçı sonrası açıklamalarının ardından harekete geçmiş ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için görüşmelerini hızlandırmıştı.

TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ

Takvim'in haberine göre; sarı - lacivertliler, 4 milyon euro'luk teklifini 4.5 milyon euro'ya çıkardı ve transferi bitirme noktasına geldi.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A DAVET EDİLECEK

Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe'nin anlaşmanın tamamlanmasının ardından Plea'yı kısa süre içerisinde İstanbul'a davet etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncuya 2 milyon euro + bonusların olduğu 3 yıllık sözleşme sunulduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız devi Lyon altyapısından yetişen 29 yaşındaki santrfor, Auxerre ve Nice'te forma giydi. 2018 yılında Mönchengladbach'a transfer olan Plea, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada görev aldı. 10 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü oyuncu, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tecrübeli oyuncu Fransa Milli Takım forması altında 1 maça çıktı. Kariyerinde 305 karşılaşmada forma giyen Plea, 95 gol atarken 52 de asist yapmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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