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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:26
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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertliler, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 

Kulüp açıklamasında şöyle denildi:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."

Fenerbahçe'de daha önce Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin ve Kemal Ademi kadro dışı bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCaner ErkinSinan Gümüş
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