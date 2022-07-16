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Fenerbahçe'de felaket kriz!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:58
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Fenerbahçe'de felaket kriz!
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Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni transferlerden biri olan Bruma'yı hiç beğenmediği ve kiralık olarak gönderilebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. VOLE'de program yapan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jesus'un, yeni transfer Bruma'yı beğenmediğini söyledi.

"BRUMA KİRALANIRSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Serdar Ali Çelikler, Bruma konusuna ilişkin,"Bruma kiralanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü Jesus hiç beğenmemiş. Yine yeniden kanat bakılıyor. E diyeceksiniz ki, 'Niye alındı o zaman?' Onun da sebebi hep söylediğimiz şey: 1 yıllık hoca olması. 1 yıllık hoca, 'Onu da al, beğenmedim bunu da al'der" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.07.2022 00:03
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSporKriz
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