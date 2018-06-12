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Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi kapandı

Sarı-lacivertliler, Kocaman ile devam etmeme kararı aldı

12 Haziran 2018 Salı 16:05
Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi.

FutbolArena'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman ile yola devam etmeme kararı aldı.

FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Fenerbahçe yeni yönetimi, Aykut Kocaman ile kesin olarak yola devam etmeme kararı aldı. 

Aykut Kocaman yapılan görüşmelerin ardından tatile çıktı ve yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmayacak. Buna göre Fenerbahçe'de 2. Aykut Kocaman dönemi de kapanmış oldu. 

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü kim olacak?

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı yönündeki belirsizlik ise sürüyor. Sizler için basında çıkan isimleri derledik.

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Ersun Yanal: Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüştüğü iddia edildi. Sarı lacivertlileri bir kez şampiyon yapan Ersun Yanal'a taraftarlar sıcak bakıyor. 

Arsene Wenger: Fenerbahçe'nin Arsenal'den ayrılan Arsene wenger ile görüşme yaptığı iddia edildi. Fakat Fransız teknik adamın bu teklife sıcak bakmadığı öne sürüldü. 

Luis Enrique: Barcelona'da ismini duyuran başarılı teknik adam da adaylar arasında gösterildi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin yeni hocası Luis Enrique olacak" şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat Enrique için Chelsea'nin de devrede olduğu yazılıyor.

Zeljko Buvac: Bosna-Hersekli teknik adam, antrenörlük kariyerine futbolu bıraktığı takımı SC Neukirchen'de başladı. 2001 yılında Almanya'da Jurgen Kloop'un yardımcılığını üstlenen hoca sonrasında Kloop ile birlikte Dortmund ve Liverpool'da çalıştı. Bir ay önce Kloop ile olan birlikteliğine son veren Boşnak hoca Fenerbahçe'nin muhtemel hoca adaylarından.

Maurizio Sarri: Napoli'den ayrılan tecrübeli teknik adam için Avrupa'dan teklifler vardı. Chelsea ile anlaşması son anda bozulan Sarri'nin ismi Real Madrid ile de anılıyor.

David Moyes: West Ham United'da görevden ayrılan İskoç teknik adam için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. David Moyes'un menajeri ve kardeşi de geçtiğimiz günlerde, "Fenerbahçe'de çalışmak onur verir" şeklinde açıklama yaptı. Moyes'un ismi de basında sıkça anılıyor.

Louis van Gaal: Fenerbahçe için son olarak ortaya atılan isim Louis van Gaal oldu. İstanbul'a görüşmeye davet edildiği belirtilen Hollandalı teknik adamın şu anda sarı lacivertli yönetim tarafından ilk aday olduğu öne sürüldü. 

Laurent Blanc: Blanc, 2012 yılında milli takımdaki görevinden ayrıldı. 2013 yılında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain'in başına geçmiş takımın başında olduğu dönemde 4 Fransa ligi Şampiyonluğu yaşadı. Comolli'nin Sportif Direktör olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin muhtemele teknik adam adayları arasında.

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