Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

Fenerbahçe'de kaptan aranıyor! İlk aday...

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla nasıl bir süreç olacağı merakla bekleniyor. Kaptanlık için öne çıkan isim ise Hasan Ali Kaldırım

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
Fenerbahçe'de kaptan aranıyor! İlk aday...

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sıkıntılar sonrası takım içerisinde de yeni bir dönem yaşanıyor. Kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla nasıl bir süreç olacağı merakla bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre; şu anda takımın eskileri arasında bulunan Hasan Ali Kaldırım adı öne çıkıyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin de takdir ettiği isimlerden olan tecrübeli sol bek, 2012 yılından beri profesyonelliğiyle takdir topluyor.

Hasan Ali, şu anda da ilk 11'in değişilmez isimlerinden olmasıyla birinci kaptanlık için öne çıkıyor.

Mehmet Topal'ın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kritik süreçte sorumluluk 29 yaşındaki futbolcunun üzerinde olacak. Özellikle Sivasspor ve Galatasaray deplasmanlarında takımın liderliği Hasan Ali Kaldırım tarafından üstlenilecek. Başkan Ali Koç da Hasan Ali Kaldırım'ın kaptanlığını destekliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi patlak verdi!
Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi patlak verdi!
Thierry Henry imzayı attı! Yuvaya geri döndü
Thierry Henry imzayı attı! Yuvaya geri döndü
Mohamed Salah, bunu da yaptı!
Mohamed Salah, bunu da yaptı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim