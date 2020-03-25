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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin bir oyuncu ve bir sağlık çalışanında Koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, ismi açıklanmayan futbolcunun Max Kruse olduğu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:41
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Fenerbahçe'de Max Kruse'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin bir oyuncu ve bir sağlık çalışanında Koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, ismi açıklanmayan futbolcunun Max Kruse olduğu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli kulübün açıklamasında ismi belirtilmeyen futbolcunun Alman futbolcu Max Kruse olduğu belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Kruse'de tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

"Aşısının bulunmamış olması çok aptalca"

Kruse, daha önce de hastalıkla ilgili olarak yaptığı açıklamada aşı bulunamamasına tepki göstermiş ve "Fenerbahçe, gerekli önlemleri alıp, bize uyarılar yaptı. Evden çıkmıyoruz. Ancak sürekli evde kalınca da yemeden durmak zor! Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Henüz bu virüsün aşısının bulunmamış olması çok aptalca" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Max KruseFenerbahçeKoronavirüs
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