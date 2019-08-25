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Fenerbahçe'de Reyes'le yollar ayrıldı

25 Ağustos 2019 Pazar 13:49
Fenerbahçe'de Reyes'le yollar ayrıldı

Fenerbahçe, "Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. 

Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Diego ReyesFenerbahçeSporHaber
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