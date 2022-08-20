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Fenerbahçe'de taraftarların günlerdir beklediği golcü transferinde ortalık karıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ise Avusturya'da Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'nın gündeminde taraftarların da merakla beklediği santrfor hamlesi var. Maxi Gomez ve Alexander Sörloth'u listesinde bulunduran sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:09
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Fenerbahçe'de taraftarların günlerdir beklediği golcü transferinde ortalık karıştı...


UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmiş ve avantajı cebine koymuştu. Spor Toto Süper Lig'de de iki maçta 4 puan alan sarı - lacivertliler, taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için harekete geçmişti.

FENERBAHÇE SON DÜZLÜKTE

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Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Mergim Berisha gibi santrforları bulunduran Fenerbahçe, ileri uca yapılacak hamle için son düzlüğe girdi.

SÖRLOTH İÇİN OLUMLU DÖNÜŞ

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Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile Alexander Sörloth ile görüşme yapan sarı - lacivertli yönetim, yaptığı teklife olumlu geri dönüş aldı.

LEIPZIG SÜRE İSTEDİ

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Leipzig ve Norveçli golcünün teklife sıcak baktığı ancak Alman kulübünün transfer için Fenerbahçe'den birkaç günlük süre istediği öğrenildi.

BU HAFTA İMZA GELEBİLİR

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Sarı - lacivertlilerin Alman ekibinden onay çıkması halinde bu hafta imzayı attıracağı belirtildi.

MAXI GOMEZ GELİŞMESİ

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Öte yandan Sörloth görüşmeleri için Maxi Gomez'i bekleten Fenerbahçe, Norveçli futbolcuda aksilik çıkması halinde Uruguaylı golcüyü bitirmek için harekete geçecekti.

CELTA VIGO DEVREYE GİRDİ

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Maxi Gomez ile her konuda anlaşan Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Bu sırada devreye 26 yaşındaki yıldızın eski takımı Celta Vigo girdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

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İspanyol basını, Santi Mina ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celta Vigo'nun Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için Valencia ile görüşmelere başladığını duyurdu.

SÖRLOTH OLMAZSA GOMEZ İÇİN YENİDEN HAMLE YAPILACAK

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Fenerbahçe, Sörloth transferinin çıkmaza girmesi halinde Celta Vigo ile yarışa girecek ve golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları yeniden sıvayacak.

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