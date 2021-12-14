Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitti!

Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi de noktalanıyor. Gaziantep FK maçı sonrası gelen eleştirilerin boyutu bir hayli artınca Fenerbahçe yönetimi Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gaziantep FK maçı sonrası yönetimde kredisi tamamen tükenen Vitor Pereira'nın yerine gelecek isim de belli olmaya başladı.

MESUT SİLDİ

Gaziantep karşısında skoru 1-1'e getiren golü atan Mesut Özil'in sevinci de Pereira ile köprüleri attığı şeklinde yorumlandı. Özil, kollarını açarak bekleyen Pereira'yı pas geçip takım arkadaşlarıyla attığı golü kutladı. Bu hareket de "Özil, Pereira'yı sildi" yorumlarına neden oldu.

HER TÜRLÜ YOLCU

Ajansspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş derbisi Vitor Pereira'nın kaderini değiştirmeyecek. Pereira, derbi kazanılsa dahi gönderilecek. Portekizli teknik adamın ikinci Fenerbahçe macerası devre arasında son bulacak.

YERİNİ BİLİC ALIYOR

Fenerbahçe'nin düşündüğü isim ise Slaven Bilic. Hırvat hoca Çin'den ayrılıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in Fenerbahçe'de görev yapmaya istekli olduğu ifade edildi.