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Fenerbahçe'den 'ayrılık' açıklaması...

Fenerbahçe, Çekyalı oyuncu Filip Novak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:15
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Fenerbahçe'den 'ayrılık' açıklaması...



Sarı lacivertli kulubün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilgilendirme

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

32 yaşındaki Novak, Trabzonspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe ile 51 maça çıkan Novak, takımına 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Çekyalı oyuncu bu yıl Süper Lig'de hiç sarı lacivertli formayı giymemiş, Avrupa kupalarında 4 maçta toplam 74 dakika süre almıştı.

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