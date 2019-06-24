Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

Fenerbahçe'den forvete sürpriz golcü!

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarları takımlarının transfer listesinde kimler var merak ediyor. 2019-2020 sezonunun hazırlıklarının başlamasına kısa bir süre kala üç büyükler transfer çalışmalarına hız verdi. İşte, 24 Haziran Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
Fenerbahçe'den forvete sürpriz golcü!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Mitrovic’i gündemine aldı. Galatasaray'ın Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile imzalaması bekleniyor. Beşiktaş gözünü Hollandalı sol bekJairo Riedewald’e çevirdi. İşte, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika transfer dedikodular…

FENERBAHÇE’NİN GOLCÜ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe tranfer gündemine Fulham’da forma giyen golcü isim Mitrovic’i aldı. Mitrovic’i küme düşen Fulham’dan 1 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro’luk bir paket sunmuş ve haber beklemeye başlamıştı.

İngiliz basını da Mitrovic için en cazip teklifin F.Bahçe’den geldiği ve Sırp golcünün İstanbul kulübüne yakın olduğunu iddia etti. Mitrovic için önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY İMZA ŞOVA HAZIRLANIYOR

Yeni sezonla birlikte şampiyonluğu, Avrupa ile taçlandırmak isteyen Galatasaray, kaliteli bir kadro kurmayı planlarken, sözleşme aşamasına geldiği transferlere resmiyet kazandıracak. Sarı-kırmızılılarda, 26 Haziran Çarşamba gününden itibaren büyük bir hareketlilik olacağı öğrenildi. KAP bildirimlerinin de bu hafta sonuna doğru yapılacağı belirtildi. Cim-Bom, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz gibi isimlerle anlaşma sağlarken, asker olan Şener'in durumu terhis tarihinin ardından netleşecek. Bu isimlerin hafta sonuna kadar kesinleştirileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ SOL BEK ADAYINI BULDU

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jairo Riedewald'ı gündemine aldığı bildirildi.

İngiliz ekibinin 2 sezon önce Ajax'tan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Riedewald'ın geçen sezon az oynadığı için fiyatının 5 milyon euroya kadar düştüğü kaydedildi. Kartal, Hollandalı'nın işini 3 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.

DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Yönetimi'nin, Vedat Muriqi uzun pazarlıklar sonrası Rize ile 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı, golcü oyuncuya da yıllık 2.2 milyon Euro verileceği öğrenildi. (KAYNAK: FANATİK)

Max Kruse'un menaceriyle İstanbul'da olumlu bir görüşme yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmak için yarın Almanya'da tecrübeli forvetin de katılacağı son bir toplantı yapacak. (KAYNAK: FANATİK)

Kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Tyler Boyd için devreye girdi. (KAYNAK: FOTOMAÇ)

banner22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray sona yaklaştı! Geliyor...
Galatasaray sona yaklaştı! Geliyor...
Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi!
Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi!
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim