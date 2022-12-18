Fenerbahçe'den Jesus açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı.



Jorge Jesus'un çok farklı ve değerli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Bilecik, "Müthiş bir iş yapıyor. Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye'yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu an" diye konuştu.

"TAKIMIN OYUN PLANINA BAKTIĞINIZDA ÇOK HAZIR BİR GÖRÜNTÜ VERMİŞ OLDU"



Dünya Kupası sebebiyle verilen arada oynanan hazırlık maçlarının geride kaldığını ifade eden Erol Bilecik, "Takım da keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maçlarının maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir. Ama yine de bizim takımın oyun planına baktığınızda ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR MAÇI İLE İLGİLİ EN UFAK BİR ENDİŞEMİZ YOK"



Ligde oynanacak Trabzonspor maçı ile ilgili en ufak bir endişeleri olmadığının altını çizen Bilecik, "Takımımız sahaya çıkacak ve inşallah çok keyifli bir netice ile cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız. Hakemler de TFF de ilgili olan bütün kurumlar da bu önemli maçta eminiz adaletin son derece sağlıklı şekilde seyrettiği bir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takım çıkacak futbolunu takır takır oynayacak. İnşallah keyifle döneriz diye düşünüyorum" dedi.



"HAK VE ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ"



Bilecik, 28 şampiyonlukla ilgili olarak, "Bu konuda ilgili olan TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin süresi zaten limitli. 3 yıllık değil yaklaşık olarak 1 yıllık olduğu için son derece dar çerçevesi olan bir süreç. Bizim asıl beklentimiz daha farklı bir iletişim yapılması. İçinde tarihçinin, spor dünyasından insanların da olacağı bir kurulun çalıştırılıyor pozisyona gelmemesi, TFF'de gördüğümüz en büyük eksik. Hak ve adalet yerini bulsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZIN MAYIS AYI SONUNA KADAR KONTRATI VAR"



Bilecik, teknik direktör Jorge Jesus'un durumu hakkında ise şunları dile getirdi: "Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt yeme biçimi bu şekilde; ilk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz dedi. Saygı duyuyoruz kendisine. Özetle; sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca, İstanbul'u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor. Basketbol aşkının yanı sıra camiamız ile daha sık birlikte olmak için sık sık basketbol maçlarına da katılımcı oluyor. Bunlar da bu ülkeye karşı duyduğu hisler."