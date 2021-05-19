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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe, gerçekleşmesi halinde çok konuşulacak bir transfer hazırlığı yapıyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:51
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. 

Gelecek sezon bir süredir hasret kalınan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bu yönde çalışmalarını da hızlandırıyor. 

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.

Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. 

Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.

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