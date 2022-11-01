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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Peki Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

01 Kasım 2022 Salı 21:45
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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



Avrupa’da puan sıralamasında Rennes ile birlikte 11 puan toplayan Fenerbahçe, son karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe, rakibiyle kendi sahasında oynadığı ilk mücadeleyi 2-1 kazanarak üç puan elde etmişti.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde, ligde oynadığı İstanbulspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de moraller yüksek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda liderlik için Dinamo Kiev karşısına çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, “Dinamo Kiev – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

Dinamo Kiev – Fenerbahçe maçı ne zaman?

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta karşılaşması 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00’da başlayacak.

Karşılaşma Ukrayna’da yaşananlar sebebiyle Polonya’da bulunan Cracovia Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı, dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDinamo KievMaçSpor
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