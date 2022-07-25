Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı.

Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında İstanbul'da Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Karşılaşma 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rövanş maçını İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.