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Fenerbahçe efsanesi veda etti!

Fenerbahçe Kulübü, 13 yıl boyunca Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı formasını giyen Birsel Vardarlı Demirmen'in basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Birsel Vardarlı’nın 7 numaralı forması, jübile maçı ile Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’na asılacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
Fenerbahçe efsanesi veda etti!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın efsaneleşmiş isimlerinden Birsel Vardarlı Demirmen, profesyonel kariyerine nokta koydu.

13 yıl boyunca sarı lacivertli formayla sayısız başarı yakalayan 34 yaşındaki milli basketbolcunun giydiği 7 numaralı forma da emekliye ayrılacak.

İşte sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama;

“Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.

Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Tüm branşlar göz önüne alındığında tarihimizde;

En fazla resmi maça çıkan (675)

En fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan (10)

En fazla kupa kazanan oyuncumuz olan (22)

(10 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası)

Birsel Vardarlı'nın 7 numaralı forması, detayları daha sonra açıklanacak jübile maçı ile Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu'na asılacak; Fenerbahçe için ortaya koyduğu emek, elde ettiği başarılar ve duruşuyla tüm sporcularımıza örnek olacaktır.

Her şey için teşekkürler kaptan!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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