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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:03
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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı

2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.

23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.

40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.

41. dakikada Eintracht Frankfurt 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol taraftan kontra atak geliştiren ev sahibi ekipte Kostic, ceza sahasına girdikten sonra uygun durumda bulunan Lammers'i topla buluşturdu. Lammers meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı. 

Fenerbahçe 90. dakikada Pelkas'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı.

90+2'de Pelkas'ın penaltı vuruşunnda kaleciden dönen topu Berisha ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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