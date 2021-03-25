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Fenerbahçe, Erol Bulut'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Erol Bulut'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

25 Mart 2021 Perşembe 17:39
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Fenerbahçe, Erol Bulut'la yollarını ayırdı

Sezonun geri kalan haftalarında, Emre Belözoğlu takımın teknik sorumlusu olacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısıaltında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

Son Güncelleme: 25.03.2021 18:45
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