Fenerbahçe Ezgjan Alioski transferini açıkladı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

FB TV'ye konuşan Alioski ise, "Gerçekten çok mutluyum. Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum" dedi.



"Türkiye'nin en büyük kulübü" vurgusu yapan Makedon yıldız, "Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

ALİOSKİ HÜCUMA YAPTIĞI KATKILARLA TANINIYOR

Kuzey Makedonyalı Alioski, Leeds United'dan ayrılıp geçen yaz Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atmıştı.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kala Al Ahli küme düşünce Alioski takımdan ayrılma kararı almıştı.

56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol ve 51 asist üretti.

Alioski hücuma yaptığı katkılarla tanınıyor. Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.