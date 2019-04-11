Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.



Süper Lig'in 28. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 14 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.



Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.



Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

