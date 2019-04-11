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Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig bitimine 7 hafta kala 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
19.00’da başlayacak dev derbi beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe 32 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor.
Galatasaray ise lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sıraya sahip.
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DERBİNİN HAKEMİ
Fenerbahçe Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
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FEERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.
Süper Lig'in 28. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 14 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.
Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.
Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması 2-2 sona ermişti. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ve Fatih Terim'in yönettiği Galatasaray hangi kadrolarla sahaya çıkacak? Derbi hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında tüm merak edilenler...
11 Nisan 2019 Perşembe 14:38