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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?

Futbolseverler, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?" sorusunu yaz transfer dönemi içerisinde araştırmaya başladı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 21:27
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kaldı ancak yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen takımlar, kadrolarını teknik direktörlerin raporları doğrultusunda güçlendiriyor.

3 büyük takım olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise bu kapsamda en hızlı çalışan kulüpler arasında yer alıyor.

2022-2023 sezonunda şampiyon olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer döneminde daha hızlı davranıyor.

Diğer 3 kulüp ise yavaş ilerleyerek transferlerini sürdürmeye devam ediyor..

Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi? İşte detaylar...

Beşiktaş

Beşiktaş'a gelenler

Gedson Fernandes (Benfica)

Romain Saiss (Wolverhampton)

Cenk Tosun (Everton)

Wout Weghorst (Burnley - kiralık)

Jackson Muleka (Standart Liege)

Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

Arthur Masuaku (West Ham United)

Beşiktaş'tan ayrılanlar

Alex Teixeira

Oğuzhan Özyakup (Sözleşmesi bitti)

Douglas (Sözleşmesi bitti)

Jeremain Lens (Versailles)

Adem Ljajic (Sözleşmesi bitti)

Fabrice N'Sakala (Sözleşmesi bitti)

Domagoj Vida (Sözleşmesi bitti)

Mehmet Topal (Sözleşmesi bitti)

Gökhan Töre (Sözleşmesi bitti)

Cyle Larin (Club Brugge)

Atamer Bilgin (Etimesgut Bld)

Güven Yalçın (Genoa)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Atakan Üner (Tuzlaspor)

Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye gelenler

Lincoln Henrique (Santa Clara)

Bruma (PSV Eindhoven) (kiralık)

Emre Mor (Fatih Karagümrük)

Joshua King (Watford)

Willian Arao (Flamengo)

Tiago Çukur (Watford)

Willian Arao (Flamengo)

Joao Pedro (Cagliari)

İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Ezgjan Alioski (Al-Ahli)

Fenerbahçe'den ayrılanlar

Mesut Özil (Başakşehir)

Berke Özer (Sözleşmesi bitti)

Jose Sosa (Sözleşmesi bitti)

Murat Sağlam (Sözleşmesi bitti)

Ozan Tufan (Hull City)

Allahyar Sayyadmanesh (Hull City)

Arda Kurtulan (Adana Demirspor)

Lamine Diack (Ankaragücü)

Kim Min-Jae (Napoli)

Galatasaray

Galatasaray'a gelenler

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş (Altay)

Sergio Oliveira (Porto)

Haris Seferovic (Benfica - kiralık)

Leo Dubois (Lyon)

Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar)

Galatasaray'dan ayrılanlar

Sofiane Feghouli (Sözleşmesi bitti)

Bartuğ Elmaz (Marsilya)

Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti)

Arda Turan (Sözleşmesi bitti)

Ryan Babel (Sözleşmesi bitti)

Semih Kaya (Sözleşmesi bitti)

Marcao (Sevilla)

Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

Mostafa Mohamed (Nantes)

Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayBeşiktaşSpor
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