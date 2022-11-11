Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
banner107

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın tamamını kazanmayı başardı.

11 Kasım 2022 Cuma 21:12
24 Okunma
Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman?



Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkacak olan sarı lacivertliler Giresunspor karşısında bir sürpriz yaşamak istemiyor. Jorge Jesus yönetiminde iyi bir grafik çizen Fenerbahçe taraftarı önünde maçı kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlamak istiyor.

Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor Süper Lig'de oynadığı 12 maçta aldığı 12 puan ile 15. sırada yer alıyor. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından. ilgilendiren maçın detayları belli oldu.

Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe GiresunsporMaçFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu yapıldı
15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu yapıldı
Süper Lig'de şok ayrılık!
Süper Lig'de şok ayrılık!
KKTC dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak
KKTC dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim