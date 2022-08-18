Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0'lık farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna santrfor hamlesi yapmayı hedefleyen sarı - lacivertliler, Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe kat etti. İki oyuncuyu Fenerbahçe formasını giyme konusunda ikna etmeyi başaran sarı-lacivertliler, kulüp bazında pazarlıklarına devam ediyor.

WIN-WIN İLE ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe yöneticileri, oyuncularla yaptıkları görüşmelerde 'Win-Win' sloganıyla hareket edip transferin futbolcu cephesini çözdü.

"DÜNYA KUPASI AMACINI BİLİYORUZ"

Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez, bu yüzden daha fazla ve düzenli oynayabileceği bir takıma transfer planlıyordu.

Fenerbahçe, Uruguaylı golcünün hassasiyetine vurgu yapıp, "Bizim takımda istediğin süreyi alıp, amacına ulaşabilirsin. Sonuç olarak hem sen hem de kulübümüz bu işten karlı çıkmış olur" diyerek 26 yaşındaki futbolcunun ile el sıkıştı.

"BURAYI İYİ BİLİYORSUN"

Aynı teklif Alexander Sörloth için de yapıldı. Trabzonspor'da oynadığı dönemde yakaladığı müthiş çıkış sonrası Leipzig'e giden Norveçli yıldız, kariyerinin son bölümünde istediği performansı sergileyemedi. Bundesliga ve La Liga'da Trabzonspor'daki başarılı günlerini mumla aratan 1995 doğumlu santrfora Süper Lig'i yakından tanıyan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda tekrar çıkış yakalayabileceği ifade edildi.

SÖRLOTH'A 2.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Alman temsilcisiyle anlaştıktan sonra Sörloth‘u de ikna etmek için yıllık maaşı belirledi. Norveçli oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek sarı-lacivertliler, sözleşmenin içine Şampiyonlar Ligi katılımı, şampiyonluk ve gol krallığı dahil olmak üzere birçok bonus maddesi de ekleyecek.

SON SIRADA!

Türkiye macerasına 2019/20 sezonunda Trabzonspor'da başlayan Sörloth, bordo-mavili takımla attığı 33 gol sonrası rekor ücretle Alman kulübü Leipzig'in yolunu tuttu. Bundesliga'da 29 lig maçında 5 gol atabilen Norveçli golcü başarısız bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, bu kez de La Liga'da etkisizliğini sürdürdü ve sadece 4 gol atabildi. Bu sene yeniden Leipzig'e dönen Sörloth takımda Werner, Andre Silva ve Poulsen'in ardından 4. santrfor konumuna düştü. (Sabah)