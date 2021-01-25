Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladı

Sarı-lacivertli ekip, İrfan Can'ın transferiyle ilgili talebini Medipol Başakşehir'e yazılı olarak iletti.
İki kulübün yakın zamanda bu transferi görüşmek için bir araya geleceği ifade ediliyor.
Kaynak : TRT SPOR
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’yle ilgilendiklerini resmi olarak Medipol Başakşehir’e bildirdi. Milli oyuncu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, İrfan Can'ın transferiyle ilgili talebini Medipol Başakşehir'e yazılı olarak iletti.
İki kulübün yakın zamanda bu transferi görüşmek için bir araya geleceği ifade ediliyor.
Kaynak : TRT SPOR