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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’yle ilgilendiklerini resmi olarak Medipol Başakşehir’e bildirdi. Milli oyuncu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:12
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladı

Sarı-lacivertli ekip, İrfan Can'ın transferiyle ilgili talebini Medipol Başakşehir'e yazılı olarak iletti.

İki kulübün yakın zamanda bu transferi görüşmek için bir araya geleceği ifade ediliyor.

Kaynak : TRT SPOR

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