Fenerbahçe İzmir'de takıldı

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetti.

Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle noktalandı.

Maçta perde ilk yarının sonunda açıldı. 40. dakikada pas hatasını değerlendiren Jahovic, Göztepe’yi üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada İrfan Can’ın etkili ortasına yükselen Serdar Dursun durumu 1-1’e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla 24 puana ulaşan Fenerbahçe haftayı dördüncü sırada kapattı.

11 puanlı Göztepe ise 18. basamakta konumlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı Adis Jahovic'in golüyle Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Fenerbahçe, ikinci devrenin başında Serdar Dursun'la 1-1 beraberliği yakaladı. Bu skorla biten müsabakanın ardından Fenerbahçe puanını 24'e çıkarırken, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip averajla 4. sırada yer aldı. Takımının tek golünü atan Serdar Dursun ligde diğer golünü de Aytemiz Alanyaspor'a karşı yine kafa vuruşuyla bulmuştu.

Fenerbahçe'de iki cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.