Fenerbahçe, Kadıköy'de galibiyete hasret

Ülker Stadyumu'nda son 7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçıyla bu kötü seriye son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler, en son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta almıştı. Sahasında daha sonra oynadığı karşılamalarda geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen, 33. haftada da Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finalinde de sahasında Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede yenişememişti.



Yeni sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertliler, evinde aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekti. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçında Strum Graz ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra oynanan Play-Off turunda da Vardar'a 2-1 yenilerek taraftarlarını üzmüştü.



Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde evinde oynadığı maçlarda da şimdiye kadar üç puanla tanışamadı. Ligin 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılırken, 4. haftada da Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden üç puanla ayrılıp, Kadıköy'de kazanamama serisine son vermeyi planlıyor.