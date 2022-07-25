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Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini Arsenal'den dolduruyor!

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin artık resmiyete dökülmesi beklenirken, sarı - lacivertliler Güney Koreli stoperin yerini çabuk dolduruyor. Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Pablo Mari ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı - lacivertliler, 28 yaşındaki İspanyol stoperin kulübü Arsenal'den de olumlu yanıt aldı. Fenerbahçe'nin oyuncuyla maaş konusunda son detayları görüştüğü öğrenildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:26
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Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini Arsenal'den dolduruyor!
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı beklenirken, Serdar Aziz'den kötü haber gelmiş ve oyuncunun sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklanmıştı. Kim Min-Jae'nin de Napoli'ye satışı sonrasında stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

JORGE JESUS İSTEDİ, ARSENAL'DEN CEVAP GELDİ

Arsenal, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un özel olarka istediği Pablo Mari'yi maaşının tamamının ödenmesi durumunda bedelsiz olarak kiralayacağını sarı - lacivertlilere iletti. Bonservisle satışta da kolaylık sağlanacağı belirtildi.

MAAŞI 3.2 MİLYON EURO

Arsenal'den net 3.2 milyon euro maaş alan Pablo Mari'nin 2024'e kadar kontratı var. 28 yaşındaki İspanyol sol stoper, 2 yılda alacağı 6.4 milyon euro'dan vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin maaş konusunu çözümleyip, transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON UDINESE'DEYDİ

2020 yılında 8 milyon euro kiralama ücretinin ardından 6 milyon euro'ya Flamengo'dan Arsenal'e transfer olan 1.93 boyundaki Pablo Mari, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olara geçirdiği Udinese'de çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetmişti.

Son dakika: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerini Arsenal'den dolduruyor! Jorge Jesus'un özel isteği Pablo Mari ile anlaşma tamam...

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