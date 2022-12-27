Fenerbahçe ligde 2 maç sonra güldü

Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Dünya Kupası öncesinde ligde son oynadığı müsabakada Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 15. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

Ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek kötü gidişi sonlandırdı.

Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

BİR GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında bir golü VAR'dan döndü.

Maçın 68. dakikasında soldan Joshua King'in yerden ortasında altıpas önünde Burak Öksüz'ün ters vuruşunda top ağlara gitti.

Müsabakanın hakemi golden sonra orta noktayı gösterirken, pozisyon VAR'da incelendi. Müsabakanın hakemi golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

BATSHUAYİ, GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertlileri Hatayspor karşısında 26. dakikada 2-0 öne geçiren gole imza atan Batshuayi, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe formasıyla kupada 2 golü bulunan tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol atmıştı.

Batshuayi, böylece Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 11 gole ulaşmayı başardı.

KİNG, YAKLAŞIK 4 AY SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, ligde yaklaşık 4 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de lige etkili bir başlangıç yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 lig maçında 2 gol kaydetmişti.

Daha sonra uzun süreli bir sakatlık yaşayan King, Trabzonspor müsabakasıyla dönüş yapmıştı.

Söz konusu karşılaşmada gol atamayan King, Hatayspor karşısında ise 116 gün sonra gol buldu.

King, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

SERDAR DURSUN SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı.

KADIKÖY'DE "JESUS" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.

Maç boyunca ara ara Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, galibiyetin sevincini teknik adamlarıyla kutladı.

VOLKAN DEMİREL'E DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı.

Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi.

Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı.

JESUS'A ANLAMLI PLAKET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a ve kaptan Altay Bayındır'a karşılaşma öncesinden plaket verildi.

Sarı-lacivertli teknik adam ve futbolcular geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Anadolu'daki 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişti.

Kız çocukları da Hatayspor karşılaşması öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve takım kaptanı Altay Bayındır'a plaket takdim etti.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, ligde son 2 maçı kaybettikleri için karşılaşmanın daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.

Ligde son 3 maçta kırmızı kart gördüklerini ve bu kartların kendilerini çok zorladığını hatırlatan Jesus, "Takımım maç boyunca özgüvenli oynadı. Bu maç, en fazla kaleyi bulan şutumuzun olduğu maç. Kaleyi bulan şutumuz 15, ligde de 40 gol attık. Bence güzel bir rakam. Futbolcularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Yeni yılda taraftarlarımıza sağlık başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum." ifadelerini kullandı.

Jesus, savunma arkasına atılan toplara ilişkin bir soru üzerine ise "Bunun çözümü yok. Bizim oynadığımız futbolun riski bu. Bunu bilerek, göz önüne alarak sahaya çıkıyoruz. Rakiplerimizin bunu değerlendirecek kapasitesi varsa tabii bundan faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk olduğunu biliyoruz. Zaten bunu sergilediğimiz için 40 gol attık." değerlendirmesinde bulundu.

ATAKAŞ HATAYSPOR CEPHESİ

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-0 geriye düşmenin zorluğuna değindi.

Maçın ilk 20 dakikasının planladıkları gibi gittiğini vurgulayan Demirel, "Fenerbahçe'nin önde bastığını biliyorduk. Arka tarafta pozisyonlar yakalayabileceğimizi düşündük. Ofsayttan sayılmayan bir gol bulduk, arkasından Saba'nın (Lobjanidze) girmiş olduğu pozisyonlar var. Daha sonra duran toptan Fenerbahçe golü buldu ve daha sonra 2. golü attı. Burada 2-0 geriye düşmek zor durum. İlk yarının bitimine yakın pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." dedi.

Devre arasında biri sarı kart nedeniyle 3 değişiklik yaptıklarını aktaran Demirel, "Hatay'ı çok değerli buluyorum. Hem kültürel hem insani değerler olarak hem de çok keyif aldığım bir yer. Amacım Hatayspor'u daha yukarılara taşımak. Hataylı gençlere futbolu sevdirmek ve altyapı organizasyonuyla Türk futboluna futbolcu yetiştirmek. Organizasyonumuzu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar Hatay için her şeyi yapmaya çalışacağım. Hatay benim için doğru yer." diye konuştu.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Demirel, "Aykut hocayı kulübümüz davet etti, ben de kendisini aradım rica ettim. O da kırmadı ziyaret etti bizi. Aykut hoca değerli benim için. Spor camiasında sevdiğim, saydığım insanlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

İyi yolda olduklarını kaydeden Demirel, genç oyuncuları Bertuğ Özgür Yıldırım için ise "Transfer dönemine kadar elimizdeki kadroyla, sonra da takviyelerle daha iyi takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Bertuğ, Türkiye'de gelecekte isminden söz ettirecek bir futbolcu. Pozisyon bilgisi iyi, vuruşları iyi. Futbolcuda olabilecek her özelliğe sahip ama zamanı var. Geldiğimizden beri aşama kat etti. Biz Bertuğ'u nasıl geliştiririz onun planındayız." ifadelerini kullandı.