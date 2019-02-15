Fenerbahçe maçı öncesi sert açıklama: Hiç kimse aba altından sopa göstermesin

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, zorlu mücadele öncesi sert bir açıklama yayınladı. Atiker Konyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçı öncesi algı operasyonu yapıldığını belirterek, ”Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin” ifadeleri kullanıldı.
Oynadıkları Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar ve Malatyaspor maçlarında hakem kararları nedeniyle maçın skorunun direkt etkilendiğini hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bizim ne Fenerbahçe Kulübü ile ne taraftarıyla, ne müsabakanın hakemiyle ne de bu sistemin diğer unsurlarıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece bu gelişmeler neticesinde adalet kavramının sözde kalmasını istemiyoruz.
Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin.”