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Fenerbahçe maçı öncesi sert açıklama: Hiç kimse aba altından sopa göstermesin

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada algı operasyonu yapıldığı iddiasında bulundu. Atiker Konyaspor'un yaptığı açıklamada "Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin" ifadelerine yer verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:09
Fenerbahçe maçı öncesi sert açıklama: Hiç kimse aba altından sopa göstermesin

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, zorlu mücadele öncesi sert bir açıklama yayınladı. Atiker Konyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçı öncesi algı operasyonu yapıldığını belirterek, ”Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin” ifadeleri kullanıldı.

Oynadıkları Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar ve Malatyaspor maçlarında hakem kararları nedeniyle maçın skorunun direkt etkilendiğini hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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”Trabzonspor ile oynadığımız maç öncesinde hatırlanacağı üzere bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından karşılaşmayı yönetecek olan hakemler alenen hedef alınmış ve büyük bir algı operasyonuyla müsabaka oynanmadan sonucuna yönelik hamleler yapılmıştı. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız ve bir kez daha bu dejavuyu yaşamak istemiyoruz. Biz bu filmi daha önce gördük, sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz ve şimdiden konuyla ilgili bütün mecraları azami derecede dikkatli olmaya davet ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile puan mücadelesine çıkacağız. Hafta başından bu yana sarı lacivertli yönetimin şikâyetlerini ve yoğun itirazlarını gazetelerden televizyonlardan internet sitelerinden takip ediyoruz.

Bizim ne Fenerbahçe Kulübü ile ne taraftarıyla, ne müsabakanın hakemiyle ne de bu sistemin diğer unsurlarıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece bu gelişmeler neticesinde adalet kavramının sözde kalmasını istemiyoruz.

Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin.”

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Son Güncelleme: 15.02.2019 17:56
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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