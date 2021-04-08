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Fenerbahçe, Malatya'dan istediğini alamadı!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştı.

08 Nisan 2021 Perşembe 21:01
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Fenerbahçe, Malatya'dan istediğini alamadı!

Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada Enner Valencia kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan geldi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 57. dakikada şutu direkten döndü. Enner Valencia'nın 66. dakikada golü ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Maçın 89. dakikasında Enner Valencia da direğe takıldı ve Fenerbahçe, bu sezon 19. kez direği geçemedi. 90+4. dakikada Dimitris Pelkas net bir fırsatı değerlendiremedi.

Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Yeni Malatyaspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe puanını 63 yaptı. Yeni Malatyaspor da 33 puana ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYeni Malatyaspor
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