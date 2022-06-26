Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Flaş Haber
Sennaroğlu'ndan acil duyuru!
Kapat

Fenerbahçe Mesut Özil'i affetti mi?

Uzun zamandır bir bilmece haline gelen Mesut Özil konusu, Fenerbahçe yönetimi tarafından son kez değerlendirilecek ve çözülecek.

26 Haziran 2022 Pazar 20:57
192 Okunma
Fenerbahçe Mesut Özil'i affetti mi?
banner48

İsmail Kartal yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus tarafından yeni sezon çalışmalarına dahil edilmeyen Mesut Özil konusu, bilmeceye döndü.

Mesut Özil sosyal medya üzerinden sık sık açıklama yaparak, takıma geri dönmek istediğini belirtti.

Ancak Ali Koç ve yönetimi bu konudaki sessizliklerini uzun süredir koruyor..

Özil'in takımdan ayrılmaması sonra bazı bilgiler gündeme gelmeye başladı.

Bu bilgilerin ardından, "Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi tarafından affedildi mi?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi tarafından affedildi mi? İşte yanıtı..

Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi tarafından affedildi mi?

Konyaspor ile 20 Mart’ta İstanbul’da oynanan maçın ardından, Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

Yönetim daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası Fenerbahçe Yönetimi’nin Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilFenerbahçeSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buse Savaşkan, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu
Buse Savaşkan, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu
26 Haziran maç takvimi
26 Haziran maç takvimi
Demir Yumruk hazırlıklarını tamamladı
Demir Yumruk hazırlıklarını tamamladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim