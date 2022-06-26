Fenerbahçe Mesut Özil'i affetti mi?

İsmail Kartal yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus tarafından yeni sezon çalışmalarına dahil edilmeyen Mesut Özil konusu, bilmeceye döndü.

Mesut Özil sosyal medya üzerinden sık sık açıklama yaparak, takıma geri dönmek istediğini belirtti.

Ancak Ali Koç ve yönetimi bu konudaki sessizliklerini uzun süredir koruyor..

Özil'in takımdan ayrılmaması sonra bazı bilgiler gündeme gelmeye başladı.

Bu bilgilerin ardından, "Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi tarafından affedildi mi?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi tarafından affedildi mi? İşte yanıtı..

Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi tarafından affedildi mi?

Konyaspor ile 20 Mart’ta İstanbul’da oynanan maçın ardından, Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

Yönetim daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası Fenerbahçe Yönetimi’nin Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.