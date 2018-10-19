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Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru belli oldu

Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru, araç kiralama markası Avis oldu.

19 Ekim 2018 Cuma 23:29
Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru belli oldu

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için araç kiralama firması Avis ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

FENERBAHÇE, SPONSORLUK ANLAŞMASINDAN 35.5 MİLTON TL GELİR ELDE EDECEK

Sarı lacivertli ekip, 2018/2019 sezonunu kapsayan sponsorluk için Avis'ten 35.5 milyon TL alacak.

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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