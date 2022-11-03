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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belirlendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6'ıncı maçında bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son grup maçına Polonya'da çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenerek grubu lider olarak tamamlamak ve direkt olarak son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde Jorge Jesus'un Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

03 Kasım 2022 Perşembe 21:41
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belirlendi



UEFA Avrupa Ligi altıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile grubun son maçına çıkacak. 11 puanla B grubunun lideri olan Fenerbahçe, bu akşam Dinamo Kiev'i yenerek grubu ilk sırada tamamlamak ve direkt son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6'ıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oluyor.  Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda, 3 Kasım 2022 Perşembe akşamı (Bu akşam) oynanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN SON VİRAJ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 11 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'yi, aynı puanla ikinci sırada yer alan Rennes takip ediyor.

4 averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından averaj farkını korumaya devam ederse gruptan lider olarak çıkacak.

HEDEF SON 16 TURU

Fenerbahçe, gruplarda averaj farkını koruyarak lider çıktığı takdirde, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.

UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve play-off maçlarını es geçiyor.

MAÇIN 4. HAKEMİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti.

Karşılaşmanın 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.

MAÇI HIRVAT HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.

Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Arda, Valencia, Lincoln, Batshuayi

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSporFutbol
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