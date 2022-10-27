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Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fransız ekip Rennes ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

27 Ekim 2022 Perşembe 19:05
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Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Bu akşam) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ


Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ilk 11'de şu isimlere yer verecek.

Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

Rennes'in ilk 11'i ise şöyle; Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.

MÜCADELEYİ SIRP HAKEM YÖNETECEK
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

FENERBAHÇE YENERSE DİREKT SON 16 TURUNDA
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bu akşam Rennes ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.

UEFA tarafından belirlenen yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.

Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direkt son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ MAÇ
Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU EKSİK
Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ


Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSporMaç
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