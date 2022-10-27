Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Bu akşam) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ilk 11'de şu isimlere yer verecek.

Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

Rennes'in ilk 11'i ise şöyle; Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.

MÜCADELEYİ SIRP HAKEM YÖNETECEK

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

FENERBAHÇE YENERSE DİREKT SON 16 TURUNDA

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bu akşam Rennes ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.

UEFA tarafından belirlenen yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.

Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direkt son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.