Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna direkt katılma hakkını kazandı.

PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK

Oynanan 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için Play-Off mücadelesi verecek. Play-Off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.

Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grupları 2. tamamlayan takımlar...

Avrupa Ligi grup ikincileri:

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler:

Ajax

Barcelona

Juventus

Bayer Leverkusen

Salzburg

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Sporting Lizbon