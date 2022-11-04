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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe grubunu lider tamamlayarak son 16'ya direkt katılma hakkını kazandı. İşte Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

04 Kasım 2022 Cuma 10:32
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna direkt katılma hakkını kazandı.

PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK

Oynanan 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için Play-Off mücadelesi verecek. Play-Off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.

Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grupları 2. tamamlayan takımlar...

Avrupa Ligi grup ikincileri:

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler:

Ajax

Barcelona

Juventus

Bayer Leverkusen

Salzburg

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Sporting Lizbon

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