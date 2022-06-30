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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor?

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık maçlarını kazanan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.

30 Haziran 2022 Perşembe 21:16
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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor?
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İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle, Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı.

Jesus yönetiminde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarında ise iyi bir performans ortaya koyuyor.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürmeye devam ediyor.

Dayanıklık ve top kapma gibi çalışmalar yapan Kanarya, sezonun en iddialı takımları arasında yer alıyor.

Jorge Jesus'un hazırlık maçlarında yerinde duramayışı ve formu ise göz dolduruyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları nasıl ilerliyor?

İHA'nın haberine göre; Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanlar, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile devam ediyor.

Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanlar, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFBYeni Sezon
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