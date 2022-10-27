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Fenerbahçe pes etmedi!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5'inci haftasında Fenerbahçe, Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

27 Ekim 2022 Perşembe 21:43
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Fenerbahçe pes etmedi!



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5'inci haftasında Rennes'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynandı. Kritik mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic görev aldı. Sarı-lacivertliler 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE - RENNES: 3-3

GOLLER: 5' Amine Gouiri, 16' Martin Terrier, 30' Amine Gouiri, 42' Enner Valencia, 82' Miha Zajc, 88' Emre Mor

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Pedro, Valencia

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Terrier’in içeri çevirdiği topa ön direkte Gouri’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

10. dakikada Gouiri’nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Majer’in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Simovic, VAR’ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

13. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada Gouiri’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Terrier’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara ağlarla buluştu. 0-2

25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında dar açıdan Osayi-samuel’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topa sahip olan Bourigeaud’un kale önüne pasında Gouiri, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

42. dakikada sağ kanatta dar açıdan İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Valencia kafayla topu ağlara gönderdi. 1-3

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRennes
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