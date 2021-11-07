Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak galibiyet parolasıyla Kayserispor maçına çıkan Fenerbahçe, taraftarı önünde istediğini alamadı. Karşılaşma 2-2 sona erirken sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

FENERBAHÇE 1 PUANI SON SANİYEDE KURTARDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe baskısını Kayserispor'a kabul ettirdi ancak net gol fırsatları yakalayamadı. 33. dakikada İrfan Can'la penaltı vuruşunu gole çeviremeyen sarı-lacivertliler, bu golden tam 6 dakika sonra kalesinde gol gördü. 39. dakikada Kolovetsios, Kayserispor'u öne geçiren golü attı. 61. dakikada Gavranovic farkı 2'ye çıkaran golü atarken, tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Dört kez direğe takılan Fenerbahçe 85. dakikada Zajc'ın ayağından gelen golle öne geçerken, 90+9. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.