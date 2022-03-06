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Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç, saat 19.00'da başlayacak. Çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri.

06 Mart 2022 Pazar 18:23
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Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor
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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde 66 puanla en yakın takipçisi Konyaspor'a 17 puan fark atan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek isterken, sarı-lacivertliler ise kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi. Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ve Vitor Hugo'nun yanı sıra; Marek Hamsik ile Dorukhan Toköz'ün de sakatlığı sürüyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

CANLI ANLATIM

Dakika 13: Sağ kanattan Şrfan pasıyla son çizgiye inen OsayiSamuel içeriye çevirdi savunmada Ahmetcan topu uzaklaştırdı.

Dakika 10: Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan çaprazdan kaleye sert bir top gönderdi kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Dakika 8: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Attila Szalai sol kanattan ortasını yaptı, top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 6: Visca orta alanda aldığı topu savunma arkasına sarkan Anthony Nwakaeme'ye gönderdi ancak top Osayi'nin kontrolünde auta gitti.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonspor
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