Fenerbahçe seriye bağladı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u, 48. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yendi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikada Crespo ve İrfan Can Kahveci ile 2 defa gole yaklaştı. Sarı-lacivertliler, ataklarını sıklaştırmak istese de gol bulmakta zorlandı ve ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk yarının son bölümünde sarı kart gören Michy Batshuayi, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen baskısını artırdı ve 52. dakikada Alioski'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 55. dakikasında penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu ağlarla buluşturdu

Kalan bölümde rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, gol atmayı başaramasa da rakibine gol şansı vermedi ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini aldı ve 12 maç sonunda puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

VALENCIA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.



Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 55. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.



33 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

ALİ ŞAŞAL VURAL'A TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDE

Demir Grup Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a tribünlerden yabancı madde isabet etti.



İlk yarıda zaman geçirmesi nedeniyle taraftarların tepkisine neden olan Ali Şaşal, ikinci yarının başlama düdüğü öncesinde atılan maddeyle yerde kaldı.

HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.



Maç sırasında oyunun sık durması sebebiyle Göçek sarı-lacivertli tribünlerden ıslıklanırken, ilk yarının sonuna doğru tecrübeli hakem aleyhine tezahüratlar yapıldı.