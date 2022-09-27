Fenerbahçe taraftarına şok!

Süper Lig'de lige verilen milli aranın ardından heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürecek. Dev bir derbiye sahne olacak 8. haftada ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK!

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala yapılan açıklama Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Yapılan açıklamada Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.

Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.