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Fenerbahçe taraftarına şok!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasına kısa bir süre kala flaş bir açıklama yapıldı. Buna göre Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. İşte detaylar...

27 Eylül 2022 Salı 15:52
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Fenerbahçe taraftarına şok!



Süper Lig'de lige verilen milli aranın ardından heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürecek. Dev bir derbiye sahne olacak 8. haftada ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK!

OJPO

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala yapılan açıklama Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Yapılan açıklamada Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.

Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

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