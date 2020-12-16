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Fenerbahçe tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 10. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Sarı-lacivertli takımda 28. dakikada Altay Bayındır, ceza sahası dışında topu uzaklaştırmaya çalışırken topa elle temas edince kırmızı kart gördü. Bayındır, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:58
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Fenerbahçe tek golle turladı

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, maçın 10. dakikasında rakip ceza sahasına yerden sert orta açtı, Karacabeyli Onur Özcan ters vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve kupada son 16'ya kaldı.

28. dakikada Altay Bayındır, ceza sahası önünde topu uzaklaştırmak isterken topa elle müdahele etti. Hakem Emre Kargın, 22 yaşındaki kaleciye kırmızı kart gösterdi.

Altay Bayındır gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçında yer almayacak.

Maça ilk 11'de başlayan Jose Sosa, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım Sangare, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Meht Hakan, Thiam

Karacabey Belediyespor'un 11'i

Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer

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