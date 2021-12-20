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Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.

Sezon başından bu yana istenilen oyunu ve puanı yakalayamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:28
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Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti.
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Sezon başından bu yana istenilen oyunu ve puanı yakalayamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti

İLK DÖNEMİNİN 12 PUAN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe ile yolları ikinci kez kesişen Vitor Pereira, Süper Lig'de 17 haftalık periyot dikkate alındığında puan olarak ilk döneminin 12 puan gerisinde kaldı. Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde takımın başında çıktığı 17 maçta 40 puan toplarken rakip filelere 27 gol atıldı. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı. Sarı lacivertliler rakip ağlara 28 gol bırakırken kalesinde de 22 gol gördü.

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