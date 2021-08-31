Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe 23 yaşındaki Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı ismi Salı günü 13.00'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.