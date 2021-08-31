Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile anlaştığını duyurdu.

31 Ağustos 2021 Salı 09:48
31 Okunma
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe 23 yaşındaki Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı ismi Salı günü 13.00'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDiego Rossi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray (Maç sonucu)
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray (Maç sonucu)
Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi
Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim