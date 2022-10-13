Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün AEK Larnaca'ya konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bugün Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçen hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu akşam Güney Kıbrıs'ta AEK Larnaka takımıyla yapacağı karşılaşmayı, bilet alan Kıbrıslı Türk olduğunu kanıtlayan taraftarlar izleyebilecek.

KIBRISLI TÜRKLER MAÇI İZLEYEBİLECEK

Kıbrıs’taki BM Misyon Şefliği, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mesajla, Fenerbahçe futbol takımının bu akşam Güney Kıbrıs’ta AEK Larnaka takımıyla yapacağı karşılaşmayı Kıbrıslı Türklerin de izleyebileceğini bildirdi.

BM Misyon Şefliği, Kıbrıslı Türk olduğunu kanıtlayabilen ve geçerli maç bileti olan herkes geçiş noktasından geçmesine ve otobüslere binmesine izin verileceği konusunda güvence aldığını iletti.

BM Misyon Şefliği, Güney Kıbrıs’a daha önce geçiş yapmış olanların sistemde yer aldıklarından bir sorunun olmaması gerektiğini ifade etti.

BM Misyon Şefliği Güney Kıbrıs’a ilk defa geçecek KKTC’li taraftarlara izin verilebilmesi için yanlarına KKTC doğum belgesi getirmeleri halinde izin verileceğini bildirdi.