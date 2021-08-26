Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Ülker Stadı'nda 1-0 mağlup ettiği Helsinki'yi, Finlandiya'da da 5-2 mağlup etti ve gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 11 ve 14. dakikada Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Helsinki'de 27. dakikada Riski farkı 1'e indirirken ilk yarı bu şekilde sona erdi. Fenerbahçe'de ikinci yarıda da Valencia rüzgarı esti. Ekvatorlu futbolcu 52. dakikada attığı golle hat-trick yaparken skoru da 3-1'e getirdi. Helsinki'de Riski 88. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.Fenerbahçe'nin genç yıldızı Fatih Şanlıtürk, 90+1. dakikada skoru belirleyen golü attı.

Fenerbahçe, Finlandiya ekibini 5-2 mağlup ederek, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.