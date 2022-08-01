Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

Ali Koç, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transferlerini yapmaya ve kadroyu güçlendirmeye devam ediyor.

Uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe, ligin açılış maçında Ümraniyespor'a karşı galip gelmek istiyor.

İyi bir açılış yapmak isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, "Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45 'te başlayacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.