Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda

Süper Lig’in 6. haftasında yarın derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 19.30’da Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek. Süper Lig’de 123. maça hazırlanan Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde sarı-lacivertli ekip, 45 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 38 kez kazandı. 39 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Ezeli rekabette oynanan son iki lig maçı da berabere bitti. Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 8 lig maçından 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 3 kez de yenildi.

OĞUZHAN KADRODA

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçı olan Porto mücadelesinde sakatlanarak, sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup, derbide kadroda olacak. Lig’in 5. haftasında Atiker Konyaspor’a karşı forma giymeyen Oğuzhan’ın Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde derbide siyah-beyazlı forma ile ilk 11’de olacak.

TOSIC’İN CEZASI SONA ERDİ

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinde kırmızı kart gören Dusko Tosic, 1 maç ceza aldı. Lig’in 5. haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giymeyen Sırp futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında forma giyebilecek.

ADRİANO EKSİKLİĞİ

Geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinin 40. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Necip Uysal’a bırakan Adriano Correia, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncunun ligin 4. haftasında oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinden önce sağ dizinden sakatlık yaşadığı biliniyordu.

GOL SEÇENEKLERİ

Derbi öncesi geride kalan 5 haftada iki takımda da atılan goller 7 farklı oyuncudan geldi. Beşiktaş’ta atılan 9 gol, Pepe, Cenk Tosun, Babel, Talisca, Tosic, Atiba ve Quaresma’dan gelirken, sarı lacivertli ekipte ise atılan 12 golde Valbuena, Skrtel, Alper, Dirar, Janssen, Ozan Tufan ve Guiliano’nun imzası bulunuyor.

DEPLASMAN GOLCÜLERİ

Beşiktaş’ın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ta dış saha golcüleri dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekipte deplasmanda atılan 5 golün 3’ü Babel’den gelirken, 2’sini de Brezilyalı oyuncu Talisca kaydetti.

VALBUENA FAKTÖRÜ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerin ligde attığı son 5 golün 3’üne 2 gol 1 asist ile katkı verdi. Bu sezon ligin en fazla şut pası atan oyuncusu olan Fransız oyuncunun Beşiktaş karşısında takımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

İÇ SAHA AVANTAJI

Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda Beşiktaş’a 13 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe’nin iç saha avantajı derbide de elinde bulunuyor. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertlilerin derbide Beşiktaş’a üstünlük kurması bekleniyor.