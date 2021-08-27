Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu (UEFA Avrupa Ligi kura çekimi)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü (bugün) yapıldı.



TSİ 13.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlandı.

Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

A GRUBU

Lyon,Rangers,Sparta Praha,Brondby

B GRUBU

Monaco,PSV,Real Sociedad,Sturm Graz

C GRUBU

Napoli,Leicester City,Spartak Moskva,Legia

D GRUBU

Olimpiakos, E.Frankfurt,FENERBAHÇE, Antwerp

E GRUBU

Lazio, Lokomotiv Moskova,Marsilya,GALATASARAY

F GRUBU

Braga,Crvena Zvezda,Ludogorets,Midtjylland

G GRUBU

Leverkusen,Celtic,Real Betis,Ferencvaros

H GRUBU

Dinamo Zagreb,Genk,West Ham , Rapid Wien

BİRİNCİLER DOĞRUDAN ÇIKACAK

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.



Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.



Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.