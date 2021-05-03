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Fenerbahçe yarışı bırakmıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek, lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:52
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Fenerbahçe yarışı bırakmıyor

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetti.

Mücadele, 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip maça hızlı başladı. Henüz ilk dakikalarda kazanılan penaltıda topun başına geçen Sosa, takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibinin baskılı oyunu devam etti. Önce 12. dakikada Valencia sahne aldı, ardından 14. dakikada Pelkas farkı 3'e çıkarttı. Taraflar, soyunma odasına 3-0'lık skorla girdi.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken, BB Erzurumspor'da Özgür topu filelerle buluşturdu ve farkı ikiye indirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı karşılaşmanın kazananı, 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bu galibiyetle puanını 76'ya yükseltti ve lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında takibini sürdürdü.

37 puanlı BB Erzurumspor ise 19. sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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